Explosies onder Antwerp Tower 05 maart 2018

De aannemer van de Antwerp Tower laat vandaag rond 10.30 uur ondergronds enkele springladingen ontploffen. Gevaar is er niet, maar omwonenden kunnen geluid en trillingen waarnemen. De Antwerp Tower krijgt extra verdiepingen. Daarom moet de fundering worden versterkt. De aannemer moet een deel van de oude fundering opbreken. Met gecontroleerde explosies blijft de overlast beperkt. Vijf dagen geleden was er al een eerste serie afbraakontploffingen. Die gebeuren met tussenpozen en duren enkele minuten. Vandaag is het weer zover. Alles start rond 10.30 uur, maar een beetje vertraging is mogelijk. De explosies zijn bovengronds niet zichtbaar. Net voor en net na de ontploffingen weerklinkt in de onmiddellijke buurt een waarschuwingssignaal. (PHT)