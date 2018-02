Experiment met 'vierkant groen' gestart 20 februari 2018

Op het Eilandje is gisteren het experiment met 'vierkant groen' van start gegaan op het kruispunt van de Londenstraat, Bordeauxstraat en Kattendijkdok-Oostkaai. Alle fietsers en voetgangers krijgen er tegelijkertijd groen licht terwijl het gemotoriseerd verkeer op dat moment moet wachten. Zo worden conflicten en dodehoekongevallen vermeden.





Een speciaal verkeerslicht met een groene fiets en vier pijlen errond, wijst op de speciale regeling. Er hangen ook bordjes om erop te wijzen dat aan het kruispunt een 'vierkant groen' regeling van kracht is, waarbij alle zwakke weggebruikers tegelijk groen hebben. Daarbij heeft niemand voorrang, niet de fietser die van rechts komt, maar ook de voetgangers niet. "Het is dus wel belangrijk om hoffelijk te zijn voor elkaar en goed uit te kijken. Hoffelijkheid blijft belangrijk", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.





Als je wil oversteken, kan je best wel op de oproepknop duwen aan de lichten, anders krijg je pas na drie fases groen licht. Met de knop gaat het sneller. Het groen voor fietsers en voetgangers blijft 18 seconden lang branden, in alle richtingen. Het is dus mogelijk om twee takken over te steken, rechtdoor en naar links bijvoorbeeld, binnen één groen-fase. "Diagonaal oversteken is wettelijk nog niet geregeld, dus dat is niet de bedoeling", zegt Koen Kennis. Als het vierkant groen kruispunt positief geëvalueerd wordt, zullen nog andere overzichtelijke kruispunten in de stad volgen. (DILA)