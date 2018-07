Expeditie A laat kinderen stad ontdekken 11 juli 2018

02u26 0

Kinderen vanaf zes jaar kunnen dankzij de kinderspeurtocht Expeditie A op een speelse manier kennismaken met Antwerpen. Het figuurtje Vos Antigoon neemt de jonge deelnemers en hun ouders of grootouders mee langs mooie en verrassende plekken. Onderweg moet je sluwe vragen oplossen en opdrachten uitvoeren.





De speurtocht is uitgewerkt door Visit Antwerpen. De hele wandeling duurt drie uur. Je start en komt aan op de Grote Markt. Het grootste stuk van de wandeling situeert zich in de historische binnenstad. Afstand: 3 of 5 kilometer. Vos Antigoon geeft leuke 'weetjewatjes' mee, zoals het verhaal van Nello en Patrasche, de voetgangerstunnel en de Schelde. Het plan duidt ook aan waar je kunt picknicken of even gaan spelen. Expeditie A kost 5 euro. Het is verkrijgbaar aan de balies van Visit Antwerpen aan de Grote Markt en in het station Antwerpen-Centraal. (PHT)