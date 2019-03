Ex-topmodel Lisa Winckelmans (21) werd jarenlang gepest: “Roept iemand nu ‘albino’ naar me, dan stap ik erop af” Redactie

23 maart 2019

10u00 0 Antwerpen Albinisme en twee ogen waarmee ze maar een meter ver kan zien. Makkelijk start het leven van Lisa Winckelmans (21) niet. Ze wordt jarenlang gepest. Later wreekt ze zich op haar pesters. Ze is 18 jaar en in geen tijd - “ik leerde in een halve dag lopen op hakken” - één van de topmodellen van ons land. Nog een half jaar later laat ze de catwalk voor wat die is: een stukje weg dat nergens heen gaat. Lisa wil een model zijn voor iedereen. In geen tijd verzamelt ze bijna 4.000 fans op Instagram. “Ik ben anders. Wat een geluk.”

Zie je Lisa Winckelmans (21) naast haar mama Molly, je zou nooit vermoeden dat de hechte band tussen die twee ook een bloedband is. Molly, Zimbabwaans, prachtig getint. Lisa, bleker dan Pete Doherty op een blauwe maandagochtend. Ze valt op, dat bleke meisje, niet alleen door haar huid, net zo goed door haar lach. Barst Lisa in lachen uit, dan lach je mee. Elk verzet is kansloos.

“De grote toekomst, die zag ik niet”

Toch was ze niet altijd zo vrolijk. “Ze hebben me jarenlang gepest op school omdat ik albinisme heb”, zegt Lisa. “Ook op straat riepen ze me na met ‘albino’. Dat deed pijn, ik werd onzeker en trok me terug. Ik was er zeker van dat, omdat ik anders was, ik het nooit ver zou schoppen. Ik zie ook héél slecht, kan de ondertitels van de tv niet lezen. Uitgaan durfde ik niet, alleen over straat lopen is doodeng als je amper een meter voor je kan zien. En ook mijn huid zou altijd bleek blijven. De grote toekomst, die zag ik niet.”

Als de relatie met haar vriend stuk loopt, ze is dan 17 jaar, start Lisa een blog. “Het was ondertussen zomer en ik had niks te doen. Ik dacht: ‘ik heb hem niet nodig’ en schreef alles van me af. Het is gek, maar mensen vonden die blog interessant. Ze vonden mij interessant, mijn problemen, mijn albinisme, wie ik ben.”

Op straat riepen ze me na met ‘albino’. Dat deed pijn. Lisa Winckelmans (21)

Ze valt ook op in de straten van Brussel. Daar wordt ze gescout door de modewereld. Ze krijgt een visitekaartje en de vraag of ze een modeshow wilt lopen. “Lukt me nooit, dacht ik, maar mama vond dat ik toch maar een kijkje moest nemen. Een paar dagen later moest ik mijn eerste catwalk lopen. Ik had nog nooit op hakken gestaan. In een halve dag heb ik erop leren lopen. Waarom ze mij uit al die meisjes hebben gekozen, weet ik nog altijd niet. Ik was een kop kleiner dan de rest.”

Het wordt de ultieme wraak op de pesters van haar middelbare school. In geen tijd staat ze aan de top. “Ik werkte de hele dag, mijn mailbox ding-de zonder ophouden. En toch. Na zes maanden liet ik de catwalk achter me.” Lisa zucht. “Het is niet mijn wereld. Had ik veel geld kunnen verdienen? Natuurlijk. Maar wat is dat waard?”

Meer dan 3.500 volgers

Na een paar jaar rechten te hebben gestudeerd, pikt Lisa haar blog en Instagram weer op. Ze maakt video’s op YouTube. “Ik vertel over mijn leven, over hoe het is om anders te zijn. Heel wat mensen volgen me op Instagram. Heel veel mensen putten kracht uit wat ik schrijf, ze sturen me berichten. Daar word ik zó blij van. Of ik er van zal kunnen leven, weet ik niet. Ik mag het van mijn ouders proberen, zes maanden krijg ik. En geloof het of niet: ik werk hàrd. Vanaf 8 uur in de ochtend tot voorbij middernacht. Ik heb nu meer dan 3.500 volgers. En mama is mijn persoonlijke fotograaf.”

“Ik heb veel geleerd uit dat contact met anderen. Je gedrag kan veel veranderen. Roept iemand nu ‘albino’ naar mij, dan stap ik daar op af. Er zijn al vriendschappen uit ontstaan, kan je je dat voorstellen? Waar ik me als kind voor schaamde, daar ben ik nu trots op. Dat ik anders ben is mijn grote geluk. Daardoor kan ik nu doen wat ik doe. Als ik al maar een paar mensen die ook anders zijn daar van kan overtuigen, is dat toch supermooi?”