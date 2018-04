Ex-rector Alain Verschoren staat op sp.a-lijst 27 april 2018

Alain Verschoren (64) gaat bij de provinciale verkiezingen met Monica De Coninck de socialistische lijst in het kiesarrondissement Antwerpen duwen. Verschoren was tot 2016 rector van de Universiteit Antwerpen. Lijsttrekkers zijn huidige gedeputeerden Inga Verhaert en Rik Röttger.





Sp.a kwam donderdagavond samen in Herentals om de lijsten van de drie provinciale kiesarrondissementen ter goedkeuring voor te leggen. Inga Verhaert is heel erg blij met het engagement van Alain Verschoren en Monica De Coninck. "Ik ken hen beiden als mensen die weten wat het is om te besturen en die het provinciale niveau naar waarde schatten. Alain was een van mijn eerste leidinggevenden. Hij stond aan de wieg van de eengemaakte universiteit Antwerpen." Verschoren geeft aan dat hij 'geen tien seconden' moest nadenken toen Verhaert hem voor de lijst vroeg.





In het arrondissement Antwerpen nemen Fauzaya Talhaoui, huidig fractieleider Frank Geudens en Greet Van Gool de rest van de top 5 in.





(PHT)