Ex-reclameman André Duval duwt Open Vld-lijst 12 juni 2018

Voormalig reclameman en ondernemer André Duval (64) wordt lijstduwer voor Open Vld in de stad Antwerpen. Ambitie voor een zitje in de gemeenteraad of een schepenmandaat heeft Duval niet. "Maar ik hoop dat mijn stad er in 2024 properder zal uitzien. Ik stoor me aan de verloedering en de rauwheid."





Duval richtte in 1996 met de in de media bekendere Guillaume Van der Stighelen het befaamde comunicatie-agentschap Duval Guillaume op. In 2011 wierp hij zich met Duval Union op de begeleiding van en het investeren in start-ups. "Het programma van Open Vld spreekt me aan: liberaal met een sociaal engagement", zo laat Duval weten. "Het was tijd om me te engageren. Ik hoop de deur naar Open Vld open te zetten voor dertigers." Antwerps lijsttrekker Philippe De Backer noemt Duval een visionair en creatief man met een hart voor stadsontwikkeling en start-ups. (PHT)