Ex-lijnpiloot Hans Nordsiek maakt knap kinderboek over luchtvaart philippe truyts

07 april 2019

14u26 0 Antwerpen Hoe gááf is het niet om te vliegen? Laat kinderen tien minuten naar ex-KLM-lijnpiloot Hans Nordsiek (59) luisteren en ze willen er meteen aan beginnen. En al helemaal als ze zijn fraai geïllustreerd boek ‘Piloot met de vijf strepen’ lezen. “Voor kinderen van 6 tot 106”, knipoogt de eeuwig enthousiaste Noord-Brabander.

Je keek je zaterdag de ogen uit in het Museum Stampe & Vertongen op de luchthaven in Deurne. Hans Nordsiek was met zijn fabuleus knappe tweedekker uit 1943 komen aanvliegen: een Boeing Stearman. Een parel van beproefde vliegtuigtechniek, zo’n beetje de Amerikaanse tegenhanger van de SV4-tweedekkers die België bouwde. Dat Nordsiek dat toestel op de kop kon tikken, had hij misschien nooit kunnen denken op zijn zestiende. Hoewel: toen al droomde hij ervan om piloot te worden. Die droom wil hij met zijn boek delen. De illustraties zijn van de hand van Jan Lieffering. “Kinderen worden vaak te jong gedwongen om al te kiezen. Terwijl je als kind vooral moet spelen. In het spel komt die keuze vanzelf wel naar boven drijven”, vertelt Hans. Toch zou het tot zijn 30ste duren voor hij bij KLM aan een lange carrière als lijnpiloot kon beginnen. Tot hij gezagvoerder met vijf strepen werd.

Zijn levensles na meer dan 18.000 uren (zonder ongelukken)? “Zeg altijd ‘ja’ tegen wat voor je neus ligt.”

Dankzij het Eindhovense mediabedrijf Dutch Rose is het boek ook zéér interactief. Met een gratis app kun je onder meer een tiental video’s uit het boek halen die je als lezer alles vertellen over vliegtuigen, ook de Boeing Stearman van Nordsiek. Het boek is te koop voor 24,95 euro in de boekhandel en ook via https://pilootmetdevijfstrepen.nl/