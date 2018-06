Ex-kandidaat The Voice schopt ex kniebreuk: 300 uur werkstraf 30 juni 2018

02u50 0

Het hof van beroep heeft zanger Ludovic Nyamabo, bekend van de The Voice en De Grungblavers, veroordeeld tot 300 uur werkstraf omdat hij een ex-vriendin in elkaar had geslagen. De veroordeling is een gevolg van een incident in september 2014. Ludovic Nyamabo was toen op een feestje in de Huikstraat met zijn zwangere vriendin. Zijn vorige vriendin was ook op het feestje en gaf hem de volle laag voor zijn ontrouw.





Nyamabo greep zijn ex bij de keel en sloeg haar zonnebril van haar hoofd. Daarna trapte hij op haar knie. In het ziekenhuis werd een kniebreuk vastgesteld.





Daarnaast werd de artiest ook vervolgd voor een incident met de politie op 19 augustus 2015. Hij fietste op het kruispunt van de Plantin Moretuslei met de Van de Nestlei door het rood. De agenten hielden hem tegen, maar Nyamabo weigerde te stoppen. De agenten konden hem toch staande houden. Nyamabo filmde de agenten en schold hen de huid vol. De dag nadien deed hij er op sociale media nog een schep bovenop.





Nyamabo krijgt 300 uur werkstraf, zijn ex krijgt 44.224 euro schadevergoeding. (PLA)