Ex-kabinetschef De Wever eist 100.000 euro van Apache 26 januari 2018

02u39 0 Antwerpen De burgerlijke rechtbank van Antwerpen beslist op 22 februari of nieuwswebsite Apache schadevergoedingen moet betalen aan projectontwikkelaar Land Invest Group en Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Zij vinden dat de journalisten van Apache foutieve informatie verspreid hebben en eisen samen 350.000 euro aan schadevergoedingen. Apache blijft achter de berichtgeving staan.

De geviseerde artikels, die tussen 2013 en 2016 geschreven werden, gingen over de Optima-zaak, het bouwproject aan de Tunnelplaats en andere vastgoeddeals in Antwerpen. Apache onderzocht daarbij de mogelijke verwevenheid van de immobiliënsector met de Antwerpse politiek.





Ongenuanceerd

Land Invest Group en Joeri Dillen werden herhaaldelijk vernoemd. Zij voelden zich geviseerd en menen dat de berichtgeving van Apache "ongenuanceerd" is en fouten bevat. Ze trokken naar de rechtbank om de verwijdering van de artikels én een fikse schadevergoeding te eisen. De projectontwikkelaar vordert 250.000 euro van Apache, Joeri Dillen vraagt 100.000 euro.





Journalisten monddood maken

Volgens de nieuwswebsite zijn dergelijke schadeclaims nefast voor de berichtgeving en bedoeld om journalisten schrik aan te jagen en monddood te maken. Apache blijft erbij dat er in de artikels niets verkeerd staat en dat alle informatie verifieerbaar is.





"We zijn zorgvuldig te werk gegaan in onze berichtgeving. Ik doe mijn job in eer en geweten en het doet pijn om hier door de tegenpartijen te worden afgeschilderd als iemand die eender wat schrijft", zei hoofdredacteur Karl van den Broeck.





Apache vroeg de rechtbank om de vorderingen ongegrond te verklaren (PLA)