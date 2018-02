Ex-directeur CAW op lijst Groen 08 februari 2018

02u32 0

Koen De Vylder sluit zich aan bij Groen. Hij is jarenlang de directeur geweest van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en heeft nu een stap opzij gezet. Waar hij eerst op de Samen-lijst wilde staan, kiest De Vylder nu resoluut voor Groen. Hij zal als lid van de partij opkomen. Groen is blij met de keuze. "Wij zijn heel blij dat iemand uit het middenveld met dergelijke expertise over sociaal beleid zich bij ons aansluit. Hij is een enorme meerwaarde voor onze partij", klinkt het bij woordvoerder, Tim Torfs. De volledige lijst van Groen zou midden maart klaar moeten zijn. (NBA)