Ex-chef 'Lucy Chang' opent zaak op Draakplaats 31 januari 2018

02u34 0 Antwerpen Op de Draakplaats waar vroeger brasserie Moskou was gevestigd, komt een nieuwe zaak: Oost-Azië. De uitbater is de Nepalees Sharoj Gauchan (40), die meer dan 10 jaar in de potten van Lucy Chang op het Zuid roerde.

Het is druk in het handelspand op de hoek van de Draakplaats en de Lange Altaarstraat. Kersvers eigenaar Sharoj en een handvol vrienden treffen volop voorbereidingen. "We moeten ons haasten om alles in orde te krijgen: vrijdag 2 februari zwaai ik de deuren van Oost-Azië open", zegt Sharoj.





Sharoj heeft bakken ervaring in de horeca. Meer dan tien jaar was hij chef-kok in het Aziatische restaurant Lucy Chang op de Marnixplaats op het Zuid.





Daarna begon hij samen met een zakenpartner Wok & Walk op het Koningin Astridplein.





In Oost-Azië gaat Sharoj Aziatisch fusion-gerechten serveren. "Je kan hier bijvoorbeeld Thais of Vietnamees eten", legt Sharoj uit. "De prijzen zullen democratisch zijn: 7 euro voor een voorgerecht, 15 euro voor een hoofdgerecht. We voorzien ook soepen en lunchmenu's." Het horecapand aan de Draakplaats heeft er een hobbelig parcours opzitten. Jarenlang was er brasserie Moskou van architect-ondernemer Jo Peeters gevestigd. Toen die zaak verdween, opende er in mei 2015 het restaurant Oost. Amper negen maanden later kwam het Italiaanse restaurant Giorgio dat al na een halfjaar op de fles ging. (BJS)