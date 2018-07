Even fietsen met de kinderwagen 25 juli 2018

Hoe ging dat nu weer in 'Jimmy (de eenzame fietser)' van Boudewijn De Groot? 'Er is geen reden te gaan fietsen met dat kind'. Daar denkt deze argeloze fietser duidelijk anders over. In een van de straten achter het Sint-Jansplein - waar geen fietspad ligt - duwt hij dinsdagochtend omstreeks 8.30 uur aan de linkerhand een kinderwagen voort. Niet voor het eerst, getuigt lezer Carl Van Peeterssen die de fietser nog al eens was tegengekomen en ons dit beeld bezorgde.





"Dit is uiteraard compleet onverantwoord", zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. "Het mag gewoon niet en het is levensgevaarlijk voor beiden." (PHT)