Eva (60) fietst van Antwerpen naar Noordkaap 18 mei 2018

02u36 0 Antwerpen Antwerps Wereldburger Eva Van Tulden (60) vertrekt op dinsdag 22 mei aan een fietstocht van 4.000 kilometer van Antwerpen helemaal tot aan de Noordkaap. Daarmee wil ze geld inzamelen voor Bubaque, een eiland voor de westkust van Guinee-Bissau. "Sinds mijn veertigste nam ik me voor om vanaf mijn zestigste mijn tijd aan een zinnig project te spenderen", vertelt ze.

Je bent zestig en je wil wat. Dat moet zo wat het motto van Antwerps Wereldburger Eva Van Tulden (60) zijn. De Antwerpse trekt volgende week dinsdag per fiets naar de Noordkaap om geld in te zamelen voor haar project '60-65 Reach Out for Bubaque'. Een tocht van 4.000 kilometer. Bubaque is het hoofdeiland van de Bijagos Archipel ten westen van Guinee-Bissau in Afrika. "Sinds mijn veertigste nam ik me voor om vanaf mijn zestigste een gedeelte van mijn tijd aan een zinnig project te besteden en dat werd Bubaque." Eva schat tussen de twee en de drie maanden onderweg te zijn. Dat zorgt ervoor dat ze nog een maand tijd heeft om terug in Antwerpen te geraken. "Op 1 oktober moet ik terug beginnen werken. Hoe ik teruggeraak, weet ik nog niet maar dat zal waarschijnlijk niet per fiets zijn", lacht de Antwerpse. Eva hoopt minstens 5.000 euro bij elkaar te krijgen. Dat is nodig om één scholier de kans te geven een opleiding van drie jaar te volgen tot leerkracht of verpleger. Na deze fietstocht zouden er nog drie andere volgen. "Telkens in een andere windrichting zodat we vier tot vijf scholieren heel gericht kunnen helpen." Doneren kan via www.60-65.net. (ADA)