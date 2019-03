Eurostar Diamond: ooit grootste in sector, vandaag failliet met schuldenput van half miljard euro philippe truyts

28 maart 2019

14u35 0 Antwerpen Het zat er al weken aan te komen, maar nu is het doek definitief gevallen voor diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders (EDT). De Antwerpse ondernemingsrechtbank sprak donderdag het faillissement uit. ER is sprake van een schuldenput van een half miljard euro. Twintig werknemers verliezen hun baan.

Eurostar was in een recent verleden de grootste diamanthandelaar van het land. In 2014 haalde het bedrijf een omzet van circa 2,5 miljard euro. Daarna ging het bergaf. Insiders wezen er eerder deze maand al op dat wanbeleid en té overdreven ambities Eurostar naar de afgrond hebben geduwd. De banken gaan daarin niet vrijuit: in goede tijden hebben ze de diamantsector gul gefinancierd. Na de financiële crisis in 2008 sloeg de slinger naar de andere kant. Eurostar haalde zelf aan dat de dalende vraag naar diamant, de hoge prijzen voor ruwe diamant en het stopzetten van bankkredieten voor een onhoudbare negatieve spiraal zorgde.

In marketing was het bedrijf dat Kaushik Mehta in 1978 oprichtte, zijn tijd vooruit. Zo schitterde steractrice Nicole Kidman op het Filmfestival van Berlijn met de Blue Flame-diamanten van Eurostar. Die werden ontworpen door twee Antwerpse slijpers: Bernard Van Pul en Koen Van Ishoven.

Het faillissement is mee bepleit door de voorlopige bewindvoerders. Een gerechtelijke reorganisatie werd begin maart door het Antwerpse hof van beroep afgewezen.