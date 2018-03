Europese steden bezoeken 't Stad 21 maart 2018

Zeven Europese startup-steden zakken af naar Antwerpen om er te leren hoe ze innovatief ondernemerschap een duwtje in de rug kunnen geven. Onder de vlag van het Interreg Europese project SPEED UP komen onder andere Lissabon, Tallinn en Berlijn in Antwerpen best practices met elkaar uitwisselen. De stad Antwerpen verwelkomt hen bij lokale partners in haar ecosysteem voor digitale innovatie. SPEED UP is een subsidieproject van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van SPEED UP is om lokaal ondernemerschap te stimuleren door deelnemende steden uit acht verschillende landen relevante kennis en ervaringen met elkaar te laten delen. SPEED UP is dus een uitwisselingsplatform waarop steden hun succesvolste projecten rond innovatief ondernemerschap een podium kunnen geven. (ADA)