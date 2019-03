Europees diploma in 2024? Universiteit Antwerpen stapt in alliantie met zeven andere steden philippe truyts

11u25 0 Antwerpen Kun je vanaf 2024 een volwaardig Europees universitair diploma behalen? De Universiteit Antwerpen gaat er in elk geval haar steentje toe bijdragen. Ze gaat samenwerken met zeven andere universiteiten uit onder meer Nederland, Duitsland en Spanje. De alliantie heet YUFE: Young Universities for the Future of Europe.

Eind 2017 lanceerde Frans president Emmanuel Macron zijn plannen voor een nieuw Europa. Eén van de plannen was de oprichting van twintig grensoverschrijdende Europese universiteiten. De Europese Commissie pikte het idee op en werkte het European Universities Initiative (EUI) uit.

De UAntwerpen kijkt voor onderzoek en onderwijs al veel langer over de grenzen. De instelling grijpt nu haar kans en stapt in een alliantie met de collega’s van Maastricht, Rome, Madrid, Bremen, Essex (Groot-Brittannië), Cyprus en Oost-Finland. “We willen met de YUFE-alliantie een model ontwikkelen voor een Europese universiteit”, zegt rector Herman Van Goethem. “Het moet een niet-elitaire, mensgerichte universiteit met regionale en Europese impact worden. Alle universiteiten zullen nauw samenwerken met de overheid en de industrie uit hun regio, zodat ze kennis en talent kunnen delen. We werken zo aan het doel om een sterker Europagevoel bij de toekomstige generaties te stimuleren.”

Ondernemers

Volgens Van Goethem zullen ook ondernemers en professionals worden ingeschakeld als mentor voor de studenten. Het is niet de bedoeling om ergens een centrale Europese universiteit te bouwen. De YUFE-studenten en –medewerkers krijgen de kans om te studeren of te werken aan een van de aangesloten universiteiten. “Iemand die in Antwerpen Geneeskunde studeert, kan bijvoorbeeld in Madrid een specialisatie van twee jaar volgen”, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de UAntwerpen. “Je bent geen uitwisselingsstudent (denk aan Erasmus, red.), je wordt volledig opgenomen in de betreffende instelling.”

Als de ‘pilot’ aan YUFE wordt toegewezen, start de concrete uitwerking van de alliantie in september 2019.