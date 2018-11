Europa wijst klacht Katoen Natie tegen Antwerps Havenbedrijf af Philippe Truyts

21u00 0 Antwerpen Een klacht van Katoen Natie tegen het Havenbedrijf is door de Europese Commissie afgewezen. Twee belangrijke uitbaters van containerterminals, Antwerp Gateway en PSA Antwerp, hadden korting gekregen op miljoenenboetes. “Dit kwam niet neer op staatssteun”, oordeelt Europa nu.

Van 2009 tot 2012 behandelden de twee terminaluitbaters aan het Deurganckdok minder tonnage dan het door het Havenbedrijf opgelegd minimumvolume bij het toekennen van de concessie. De nasleep van de wereldwijde financiële crisis speelde daarin een grote rol. Antwerp Gateway en PSA Antwerp hadden in principe 70 miljoen euro aan boetes moeten ophoesten. Het havenbestuur verlaagde dat bedrag tot 15 miljoen. Katoen Natiebaas Fernand Huts was het daarmee niet eens. Hij voerde aan dat zijn bedrijf ook al havenboetes had betaald, maar geen gedeeltelijke kwijtschelding had gekregen.

De zaak belandde bij de Europese Commissie. Die moest beslissen of de korting op de boetes in strijd was met de Europese regels op staatssteun. Na een onderzoek van drie jaar is het antwoord duidelijk nee. Het Havenbedrijf heeft als een privébedrijf gehandeld.