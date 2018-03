Europa leent Vlaanderen 1 miljard voor Oosterweel MAAR U BETAALT HET WEL MEE TERUG VIA TUNNELTOL PHILIPPE TRUYTS & DIETER LIZEN

16 maart 2018

02u49 0 Antwerpen De Europese Investeringsbank (EIB), zeg maar de gezamenlijke bank van de 28 Europese lidstaten, leent Vlaanderen 1 miljard euro voor de Oosterweelverbinding. Het geld zal gebruikt worden om de Ring te sluiten, maar geen cent gaat naar de overkapping. Terugbetalen doen we met zijn allen, tot 250 miljoen per jaar, uit tol op de Oosterweelverbinding, de Liefkenshoektunnel en de Kennedytunnel. Enkel in die laatste blijft de Schelde kruisen met een personenwagen gratis.

De regering had in september 2016 de EIB om een lening van 1 a 1,5 miljard gevraagd. Zijn ze dan wel tevreden met 'maar' 1 miljard?

Ja, want het is zeer uitzonderlijk dat de EIB zulke grote bedragen uitleent voor één dossier. Er zijn al hogere bedragen getekend in het verleden, zoals bijvoorbeeld voor de metro van Londen en Madrid, of ook voor zogenaamde 'framework'-programma's waarbij meerdere kleine projecten in één programma gestopt worden, maar erg vaak komt dat niet voor. De gemiddelde EIB-lening ligt eerder tussen de 50 en 250 miljoen euro, afhankelijke van het type project.





Waar zal dit geld nu voor gebruikt worden?

De lening zal in schijven van 250 miljoen euro verstrekt worden in functie van de uitvoering van de bouwwerken. Met 1 miljard euro kunnen de eerste twee fases en een deel van de derde fase van het aanleggen van de Oosterweelverbinding (in totaal 5 fases) al gebeuren. De voorbereidende werken op Linkeroever zijn al gestart. Vanaf 2019 starten de 4 projectonderdelen: de Scheldetunnel, het Oosterweelknooppunt, de kanaaltunnels en de aansluiting op de R1-Noord. In 2025 moet de volledige Oosterweelverbinding klaar zijn.





Totaal: 3,6 miljard

Volgens Vlaanderen kost de bouw van de Oosterweelverbinding in totaal niet 1 maar 3,6 miljard. (Het Rekenhof becijferde de bouw zelfs op 4,1 miljard). Waar moet de rest van dat geld vandaan komen?

De 1 miljard euro van de EIB maakt deel uit van een totale lening van 3,6 miljard euro die de BAM aangaat bij de Vlaamse overheid. Die gaat op haar beurt 1 tot 2 keer per jaar lenen op de internationale kapitaalmarkt en via private plaatsingen, bijvoorbeeld voor sociale woningbouw en scholenbouw. De 2,6 miljard zal in komende jaren stapsgewijs opgehaald worden op het moment dat BAM deze gelden opvraagt. De BAM kan dit doen vanaf 1 januari 2019. Het vertrouwen van Europa moet Vlaanderen helpen om andere andere investeerders en gunstigere voorwaarden te vinden.





Modal shift

Hoe en op welke termijn gaat de BAM die 3,6 miljard terugbetalen?

De BAM zal die lening binnen de 35 jaar na de oplevering van de werken terugbetalen. Dit zal gebeuren in schijven van 250 miljoen per jaar. Het geld wordt geïnd via tol op de drie Scheldekruisingen: de Oosterweelverbinding, de Liefkenshoektunnel en de Kennedytunnel. De Kennedytunnel blijft gratis voor personenwagens. De EIB was overtuigd dat het terugverdienmodel robuust genoeg is om in te stappen in de financiering van het project.





Gaan hiermee de files opgelost worden?

Nee, daarvoor is er ook een modal shift nodig. Van de 100 mensen die vandaag over de Ring rijden om bijvoorbeeld in Antwerpen te komen werken, wil het Toekomstverbond (samenwerking tussen regering, stad en de actiegroepen, red.) er 50 op het openbaar vervoer of de fiets of een ander alternatief vervoermiddel en dat tegen 2030.





Zal dit geld ook dienen voor de overkapping van de Ring?

Nee, dit geld is enkel bestemd voor het bouwen van de Oosterweelverbinding, hoewel de volledige overkapping nog eens 9 miljard euro zal kosten. Ademloos riep via Twitter op om toch een derde van dit Europees miljard aan het overkappingsproject van intendant Alexander d'Hooge te besteden, maar de Vlaamse Regering lijkt dat alvast niet van plan.





Niet voor overkapping

Kan voor de overkapping geen financieel dossier bij de EIB worden

ingediend?

Dit heeft weinig kans van slagen. Een belangrijke voorwaarde voor EIB om een lening te te verstrekken is de terugbetalingscapaciteit van de ontlener. De overkapping zal niet draaien op een "gebruiker-betaaltprincipe" zoals Oosterweel. Het zal een openbare infrastructuur worden die via publieke middelen zal worden aangelegd. Voor de overkapping werd eerder wel al in totaal 1,25 miljard toegezegd door Vlaanderen, stad en haven. De Vlaamse overheid wil met het rollend fonds ook een potje aanleggen, daar zit na een jaar 54,3 miljoen in.