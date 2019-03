Eten en feesten als was je in Winterfell of King’s Landing. Welkom in restaurant Black Smoke, het Walhalla voor de Game of Thrones-fans David Acke

19 maart 2019

18u27 2 Antwerpen Kijkers wereldwijd zetten zich schrap voor het laatste seizoen van Game of Thrones, de populairste HBO-serie ooit. Ook Telenet, Home of HBO in België, haalt een laatste keer alles uit de kast om fans de ultieme GoT-ervaring te bieden. Voor de gelegenheid neemt Telenet het Antwerpse restaurant Black Smoke over en tovert deze om tot Game of Thrones-bar.

De startdatum is bekend, de trailer onthulde de eerste beelden en de fantheorieën tieren al welig op de internetfora. Het is duidelijk: De wereld is klaar voor het laatste seizoen van Game of Thrones. Maar voor zij die Westeros niet alleen willen zien maar ook willen ruiken, proeven en voelen is er goed nieuws. Fans kunnen vanaf woensdag 17 april tot en met zondag 19 mei terecht in de Telenet Game of Thrones pop-upbar bij Black Smoke in Antwerpen.

Vier woensdagen op rij vult een Vlaamse bekende superfan de avond in met een unieke showcase in thema van Game of Thrones. Stand-up comedian William Boeva brengt comedy over de serie met insiders voor de kenners. Humo’s Rock Rally-laureaat Compact Disk Dummies brengt dan weer een dansbare cover van de Game of Thrones-soundtrack. Beauty guru Sabine Peeters, bekend van haar werk voor onder andere de Amerikaanse Vogue en auteur van body positivity bijbel ‘Lief voor mijn lijf’ reconstrueert de vlechten van the Mother of Dragons, Cersei Lannister en Sansa Stark. En thuis scoren met een originele cocktail is verzekerd na de hands-on sessie met drinks-expert Matthias Soberon. Hij ontwerpt speciaal voor het laatste seizoen drie cocktails geïnspireerd op de personages en plaatsen in Game of Thrones.

Game of Thrones-menu

Fans die de avond helemaal compleet willen maken kunnen vooraf genieten van een driegangenmenu, volledig in thema van de serie. Aansluitend wordt de meest recente aflevering van seizoen 8 op groot scherm vertoon. Liefhebbers die graag zeker zijn van een plaatsje tijdens de show van hun favoriete artiest op woensdagavond reserveren best voor het GoT-driegangenmenu. Dat kan via de website van Black Smoke. Met deze reservatie ben je meteen verzekerd van de beste plaatsen voor het verdere verloop van de avond (beperkt tot 70 plaatsen). De prijs voor het menu is 35 euro per persoon.

De Game of Thrones pop-upbar is voor iedereen gratis en zonder reservering toegankelijk, en dat telkens van woensdag tot en met zondag, van 17 april tot en met 19 mei.