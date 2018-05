Ervaren technicus sterft bij routineklus VERPLETTERD DOOR GOEDERENLIFT STADSFEESTZAAL PATRICK LEFELON

11 mei 2018

02u25 1 Antwerpen "Hoe kon dit liftongeval gebeuren?" De familie van de verongelukte Samir Azouaghe kan het niet begrijpen. Samir was een technicus met zeer veel ervaring. Hij verongelukte tijdens een routine-opdracht aan een goederenlift in de Stadsfeestzaal.

De 43-jarige Samir Azouaghe heeft het niet gehaald. Dinsdagmiddag werd hij in een liftschacht van de Stadsfeestzaal door een goederenlift verpletterd. Samir werd gereanimeerd en met zware hoofdletsels naar het Universitair Ziekenhuis Edegem overgebracht. Daar overleed hij 's avonds.





Bij de familie Azouaghe die in de wijk Brederode woont, was het woensdag en donderdag een komen en gaan van vrienden en kennissen van Samir. "We zijn een grote familie met tien kinderen. Samir was de tweede oudste. Hij was de vriend van iedereen. Voor ons en zeker voor onze alleenstaande moeder doet de massale steun veel deugd. Samir had twee kinderen, een zoontje van tien maanden en een volwassen dochter die hoogzwanger is." Samir werkte jarenlang voor liftconstructeurs. Twee maanden geleden stapte hij na het faillissement van zijn vorige baas over naar de firma Thyssenkrupp. Voortaan kon hij dichter bij huis kon werken.





Altijd positief

Zus Dounya: "Samir was altijd positief over zijn job. De klanten waren ook positief over hem omdat zij snel en goed geholpen werden. Samir klaagde nooit dat hij een gevaarlijke job had. Hij werkte al 17 jaar in het onderhoud van liften. Daarom is dit ongeval zo moeilijk te begrijpen. Is er een technisch mankement gebeurd of is er een foute handeling gesteld? Van een beginneling kan je dat verwachten maar toch niet van een ervaren technicus als Samir."





De arbeidsauditeur Pieter Wyckaert voert een gerechtelijk onderzoek naar het dodelijke liftongeval. De collega van Samir is ondervraagd. Specialisten hebben de goederenlift onderzocht en maken een technische analyse. Het rapport zal pas over enkele maanden klaar zijn.





Bij de collega's van de firma Thyssenkrupp is de verslagenheid groot. CEO Eric Morel van Thyssenkrupp: "Wat er is misgelopen in de Stadsfeestzaal, is ook voor ons niet duidelijk. Samir en een collega plaatsten een extra sleutelschakelaar op het laagste bordes (verdieping -1) van de lift. Daarvoor moest Samir ook bouten in de liftschacht aandraaien. Voor een ervaren technicus is dat een een routine-opdracht. Op een gegeven moment heeft de collega de liftkooi verlaten en is naar de machinekamer gegaan. Kort erna is het ongeval gebeurd." De firma Thyssenkrupp drukt zijn werknemers dagelijks op het hart dat werken met liften risico's inhoudt.





Eric Morel: "Ik ben 25 jaar bij Thyssenkrupp, waarvan 15 jaar als CEO. Dit is het eerste dodelijke ongeval dat onze firma meemaakt. Dit is een klap voor alle collega's." Voor Samir vindt vandaag om 13u45 een gebed plaats in de moskee El Fath op de Sint-Bernardsesteenweg 289 in Hoboken.