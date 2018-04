Ernstige hinder op Ring vanaf 9 april 04 april 2018

02u49 0

In de tweede week van de paasvakantie zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ingrijpende herstellingswerken uitvoeren op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van de afrit van Deurne.





De werken op de Ring zijn nodig om een verzakking weg te werken. Vermoedelijk is die verzakking ontstaan door voorbereidende boorwerkzaamheden in het kader van de Oosterweelverbinding. Het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken richting Nederland zal over een lengte van 15 meter volledig verwijderd en vernieuwd worden. De werken duren 6 dagen en 7 nachten, van maandagavond 9 tot en met zondagnacht 15 april.





De werken worden uitgevoerd in de vakantieperiode om de verkeershinder te beperken.Toch zullen richting Nederland 4 rijstroken in beslag genomen worden en ook de op- en afrit Deurne wordt afgesloten tijdens de werken. Je moet omrijden via de op- en afrit Merksem. Om de hinder te spreiden zal het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring. Het verkeer op de ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking. AWV en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten ernstige hinder en raden aan om de Antwerpse ring tijdens de tweede week van de paasvakantie zoveel mogelijk te mijden. (DILA)