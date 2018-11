Ereteken voor olympisch wielerkampioen Roger Ilegems Philippe Truyts

06 november 2018

18u26 0 Antwerpen Oud-olympisch wielerkampioen Roger Ilegems (55) mocht dinsdag in Brussel het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde gaan afhalen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) herinnert zich het moment suprême uit de relatief korte profcarrière van llegems. “Ik zie hem nog onverwachts als eerste over de streep rijden op de Spelen van Los Angeles in 1984. Een sensatie.”

Roger Ilegems vertelde vorige week in een interview met onze krant dat hij blij verrast was met de late erkenning voor zijn Olympisch goud in de puntenkoers. “Ik had er niet meer op gerekend.” Eregouverneur Camille Paulus kaartte de zaak in 2016 bij Sven Gatz aan. Uiteindelijk met succes. Ilegems was wielerprof van 1984 tot 1991. Het goud in Los Angeles kreeg geen groots verlengstuk op de weg llegems won wel onder meer de Elfstedenronde in Brugge.

Tien jaar geleden raakte hij na een operatie in coma, waardoor hij jarenlang met de gezondheid heeft gesukkeld.