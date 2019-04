Er zit muziek in de muziekschool: 12% meer leerlingen in 5 jaar voor deeltijds kunstonderwijs Annelin Marien

11 april 2019

14u28 0 Antwerpen Steeds meer leerlingen schrijven zich in voor deeltijds kunstonderwijs, zoals de muziekschool of kunstacademie. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ruim 54.000 leerlingen gaan dit schooljaar naar een academie in de provincie Antwerpen, dat is 12,5% meer dan 5 jaar geleden.

Dit schooljaar is er een stijging van 4.211 leerlingen ten opzichte van vorig jaar, en ten opzichte van vijf jaar geleden zijn er 6.000 leerlingen bijgekomen. Op vijf jaar is dat dus een stijging van 12,5%. De provincie Antwerpen telt 50 academies waar deeltijds kunstonderwijs wordt aangeboden, in 65 verschillende gemeenten.

Dit schooljaar trad ook een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs in werking. Zesjarigen kunnen nu niet enkel starten met dans en beeldende en audiovisuele kunsten, maar ook met muziek en woordkunst-drama. Het is ook mogelijk om een jaar initiatie te volgen, waarbij ze kunnen proeven van alle domeinen.

“Extra troef”

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn de vernieuwingen die dit schooljaar voor het deeltijds kunstonderwijs zijn ingevoerd, een succes. “In de provincie Antwerpen tellen de academies ruim 8% meer leerlingen dan vorig schooljaar. De allerjongsten hebben ook de smaak te pakken. Kunstonderwijs is een extra troef voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het verbreedt de blik. Vlaanderen kent een sterke traditie van deeltijds kunstonderwijs. Heel wat van onze artiesten werden op de academies geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen.”