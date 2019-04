Er komt nog een dubbel afscheidsfeestje in Café d’Anvers philippe truyts

04 april 2019

18u40 0 Antwerpen Nachtclub Café d’Anvers wil de vele fans nog een laatste hoogtepunt gunnen: op vrijdag 26 en zaterdag 27 april komt er een dubbel afscheidsfeestje. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) stelt intussen gedoogzones voor de horeca en het nachtleven voor in de stad.

Café d’Anvers sloot vorige week na dertig jaar de deuren. Ook Roxy, De Shop en Club Vaag hielden het recent voor bekeken. Nico Volckeryck, regiodirecteur van het NSZ, gelooft dat de stad wel wat inspanningen kan doen voor een kwaliteitsvol nachtleven. “We pleiten voor een structureel overleg met politie en stadsdiensten. Ook voor de verhuurders is er een rol weggelegd: zij moeten de mensen die in een horecazone komen wonen goed informeren. We horen al te vaak bij het NSZ dat een horecazaak nieuwe buren krijgt die dan beginnen te klagen. En dat duwt een zaak wel eens naar een faillissement.”

Ook Open Vld, dat in het stadsbestuur zit, is bezorgd. “Jongeren in onze stad moeten de kans krijgen om zich te amuseren. De stad moet iets doen aan het stijgend aantal sluitingen. Naast overleg met de uitbaters van cafés en nachtclubs is het ook erg belangrijk om te spreken met buurtbewoners”, zegt Erica Caluwaerts, fractieleider van de liberalen in de gemeenteraad.