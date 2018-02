Enorme wegverzakking in van de Wervestraat 02 februari 2018

02u52 0

Een verzakking van ruim vier kubieke meter groot deed het verkeer in Antwerpen-Noord gisteren in de soep draaien. In de van de Wervestraat, die het Sint-Jansplein met de Campus Spoor Noord van de AP Hogeschool verbindt, vond een grondverzakking plaats. Om de oorzaak te achterhalen moesten de hulpdiensten een groot gat in het wegdek maken. Verouderde mortel zou aan de basis van de verzakking gelegen hebben. Door de omvang van het gat moest het verkeer richting Noorderlaan volledig afgesloten worden. Het busverkeer van vervoerstmaatschappij De Lijn moest omrijden via de Houwerstraat richting de Italiëstraat om dan op de Cassierstraat uit te komen. De hulpdiensten werkten hard door om de weg tegen deze ochtend terug vrij te krijgen. Het verkeer in de andere richting kon het Sint-Jansplein nog bereiken via een versmalde rijstrook. Tijdens de herstellingswerken deed zich een tweede wegverzakking voor maar die kon al snel gerepareerd worden. (BSB)