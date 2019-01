Enige overblijvende emmerbaggermolen in Antwerpen voorlopig beschermd BJS

31 januari 2019

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de Emmerbaggermolen B1 voorlopig beschermd als varend erfgoed.

De Emmerbaggermolen B1 is een vaartuig dat stalen emmers van zevenhonderd liter met een ladder laat zakken om de bodem van de havendokken in Antwerpen af te graven. De techniek kwam tot stand in de achttiende en negentiende eeuw en werd in de twintigste eeuw geperfectioneerd. Vandaag is ze vervangen door andere technologieën, waarvan de sleephopperzuiger de bekendste is.

De emmerbaggermolen B1 is de enige overblijvende in Antwerpen en is zeldzaam in Vlaanderen. Het vaartuig werd in 1972 gebouwd op de scheepswerven Sint-Pieter in Hemiksem. Het Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen gebruikte de baggermolen voor het uitbaggeren van de haven van Antwerpen. De B1 was in gebruik tot de zomer van 2015. Sindsdien ligt hij in het eerste droogdok aan het Kattendijkdok in Antwerpen

Na de voorlopige bescherming kan er verzet aangetekend worden tegen de bescherming. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.