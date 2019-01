Engine Deck Repair wil twaalf mijnenjagers bouwen: na 40 jaar opnieuw scheepsbouw in Antwerpse haven? Miljardencontract van marine kan 125 extra vaste jobs opleveren bij EDR philippe truyts

31 januari 2019

17u46 0 Antwerpen Antwerps scheepshersteller Engine Deck Repair (EDR) gaat vanaf 2022 mogelijk twaalf mijnenjagers bouwen. Het bedrijf behoort tot het Frans-Belgisch consortium Sea Naval Solutions. Dat is in de running voor een miljardencontract van de Belgische en Nederlandse marine. De federale regering zou uiterlijk in april beslissen. Het kan bij EDR 125 extra jobs opleveren.

Engine Deck Repair nam drie jaar geleden Antwerp Dry Docks over, dat in 2014 voor een doorstart van het failliete Antwerp Ship Repair had gezorgd. De site aan het Hansadok telt onder meer zes droogdokken – de VRT-serie ‘Over Water’ is er opgenomen – en 14.000 m² ateliers op een oppervlakte van 36,5 hectare. Hier vierde de ‘Mercantile’ tot de jaren 1970 hoogdagen. Bij EDR werken 120 vaste werknemers en 100 onderaannemers. Het bedrijf is in handen van containerrederij MSC.

De ambitie van algemeen directeur Stijn Van Doninck is groot. “De voorbije paar jaar hebben we al heel wat van de onderkomen gebouwen en installaties gerenoveerd. Met het oog op de toekomst zetten we daarmee door. Als we dit contract voor twaalf mijnenjagers en een aantal begeleidende vaartuigen binnenhalen, gaan we na decennia eindelijk weer schepen bouwen in Antwerpen (Cockerill Yards in Hoboken ging failliet in 1982, red.). Bovendien halen we een pak toptechnologie naar onze regio. Dat is uitstekend nieuws voor universiteiten, hogescholen en andere onderzoekscentra. En voor meer dan vijftig partnerondernemingen, waarvan 78 procent KMO’s. Alles bij elkaar moet dat ons land minstens 500 vaste jobs opbrengen en een maatschappelijke return van 2,3 miljard euro. Bij EDR zou het personeelsbestand verdubbelen tot zeker 250.”

Concurrenten

De twee andere groepen die zich kandidaat hebben gesteld, zijn het Belgisch-Nederlandse Damen Schelde Imtech en het Franse Naval & Robotics. Zij beloven over een periode voor de Belgische economie een iets kleinere economische return dan Sea Naval Solutions. Naval houdt het op 350 jobs en 2,1 miljard euro, Damen Schelde Imtech spreekt over 1,9 miljard euro, zo schrijft de krant De Tijd. Een specifiek aantal jobs wordt er niet opgekleefd.

Engine Deck Repair werkt samen met dronespecialist Thales Belgium (Tubeke) en met de Franse bedrijven Socarenam en Chantiers de l’Atlantique. Onze zuiderburen zouden de onderbouw van de mijnenjagers voor hun rekening nemen. Zeg maar, een soort casco die dan naar Antwerpen wordt versleept. Van Doninck: “Per schip zullen we circa 1,5 jaar nodig hebben om de bovendekken, het commandocentrum, de lanceerinstallatie en alle elektriciteit af te werken. We hopen te starten in 2022, zodat de eerste mijnenjager klaar is in 2024. Tegen 2030 moeten ze alle twaalf afgewerkt zijn.”

Onbemand

De drones moeten de mijnen opsporen en uitschakelen. EDR werkt verder ook de 12 meter lange onbemande vaartuigen die de mijnenjagers begeleiden volledig af, bijvoorbeeld de motor en de antennes. En daar stopt het niet: voor het preventieve onderhoud stationeert EDR een team in de haven van Zeebrugge. “We ondersteunen de marine 24/7”, zegt Van Doninck. “Per schip geven we drie jaar garantie. Dat is ongewoon lang in de scheepvaart.”

De regering in lopende zaken zou voor half april de knoop moeten doorhakken. “Sea Naval Solutions is van de drie consortia de enige met een Belgische én Antwerpse set-up. Onze lokale verankering voor technologie en onderzoek is een troef”, besluit Van Doninck.

De nieuwe schepen - zes voor België en zes voor Nederland - vervangen bij onze marine vijf oude mijnenjagers en het commandoschip Godetia.