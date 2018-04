Energiefactuur Stadscampus moet met kwart dalen 14 april 2018

De Universiteit Antwerpen (UA) wil de energiefactuur van de Stadscampus met 26 procent doen dalen. De universiteit laat daarom onder meer led-verlichting en warmtekrachtkoppeling-installaties plaatsen.





De Stadscampus omvat 60.000 vierkante meter aan gebouwen waaronder een bib, leslokalen, kantoren, sporthal en atelier. Sommige gebouwen zijn eeuwen oud, zoals het historische Hof van Liere.





De energiefactuur voor de Stadscampus loopt per jaar op tot ongeveer 350.000 euro. De UA wil een lagere factuur en schakelt een gespecialiseerde firma in. Die zal onder andere intelligent aangestuurde led-verlichting, warmtekrachtkoppelinginstallaties en specifieke thermostaatkoppen plaatsen.





"Het contract garandeert dat onze energiefactuur met 26 procent zal dalen. Het grootste deel van die winst gaat naar de firma voor de maatregelen, maar toch zal de universiteit al meteen 3 procent minder moeten betalen op jaarbasis voor haar energievoorziening", zegt infrastructuurmedewerker Lieven Willems. Concreet zou de energiefactuur jaarlijks met 90.545 euro moeten dalen. De besparingsmaatregelen kosten 79.832 euro per jaar, dus de unief zou zelf zo'n 10.713 euro besparen.