Energiedrank breekt winkeldief zuur op 31 juli 2018

02u35 0

Een supermarkt op de Generaal Lemanstraat verwittigde zondagvoormiddag de politie omdat een verdachte verschillende blikjes energiedrank in zijn rugzak had gestopt en de winkel zonder te betalen had verlaten. De politie deed nazicht in de omgeving en kon ter hoogte van de tramhalte Harmonie een verdachte vatten die aan de beschrijving voldeed. In zijn rugzak werden de blikjes gevonden. Na controle bleek dat de 35-jarige verdachte geseind stond. Hij werd meteen overgebracht naar de gevangenis. (PLA)