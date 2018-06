En nog eens 300 deelfietsen erbij MOBIT INTRODUCEERT 5DE (!) DEELFIETSSYSTEEM VAN 'T STAD NINA BERNAERTS

15 juni 2018

02u58 0 Antwerpen Na de Cloudbike, de Vélo, de Swapfiets en de Blue bike is er nog een deelfietssysteem in Antwerpen, de groene Mobit. Er zullen onmiddellijk 300 fietsen verspreid worden over de Park & Rides en over verschillende parkeerzones. De Mobit moet pendelaars nog meer stimuleren om te fietsen.

De Mobit werkt ongeveer hetzelfde als de andere deelsystemen. Via een app kan je het slimme slot openen. Een ritje kost het eerste uur 0,45 cent per 20 minuten. Maar dagpassen kan je al krijgen vanaf 2 euro. Het gaat om een prepaid-systeem.





Eén van de nieuwigheden is het systeem van 'Park & Bike'. Over 12 plekken in de stad, zoals de P+R's maar ook aan het Centraal Station of Berchem station werden 100 fietsen geplaatst speciaal om 'the last mile' af te leggen. "Zo wordt het 'Park and Bike'-principe, de combinatie van auto of openbaar vervoer en fiets, gestimuleerd. Een dagpas zo kost normaal 3 euro maar met Slim Naar Antwerpen betalen we daar één euro van terug", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).





Om van dit voordeeltarief gebruik te maken moeten gebruikers de fiets binnen de 24 uur wel terugbrengen naar de park-and-ride waar de fiets ontleend is. Gebruikers kunnen ritten pauzeren en de fiets op slot doen, om daarna hun rit weer verder te zetten met dezelfde fiets. Als de fiets niet teruggebracht wordt, komt er een toeslag bij.





Naast het Park & Bike-systeem worden er ook in afgebakende zone's fietsen geplaatst. Die moeten niet teruggebracht worden naar hetzelfde systeem.





Dagpas voor toeristen

"We hebben momenteel in andere steden zo'n 800 fietsen, waar al 60.000 ritten mee gemaakt zijn. Gemiddeld is zo'n rit 12 minuten en dan betaal je dus 45 cent. Maar ook dan hebben we bijvoorbeeld voor toeristen een dagpas voor twee euro", vertelt Alexander De Bièvre van Mobit. Voor Antwerpenaars die dus minder dan 100 keer per jaar gebruik maken van hun vélo-abonnement, wordt Mobit wel een interessant alternatief. "We lanceren ook in De Schorre in Boom 25 fietsen en 10 elektrische fietsen. Dat is ook het gemak aan het systeem; hier in Antwerpen kan je de Mobit gebruiken maar evengoed op andere plekken waar het systeem al gelanceerd is."





De Mobit is al het tweede freefloat deelsysteem dat de Antwerpenaar moet overtuigen om meer te fietsen. De stad bepaalde dat er maar vier systemen mogen zijn met een maximum aan 2.250 fietsen. Vandaag zijn dat er dus 600, die ook steeds meer de openbare ruimte en dan voornamelijk die van de voetganger innemen.