En nóg een nieuwe deelfiets erbij STADSBESTUUR ZET LICHT OP GROEN VOOR KOMST MOBIT IN JUNI PHILIPPE TRUYTS

05 mei 2018

02u42 0 Antwerpen De wegenwerken mogen dan wel hemeltergende files veroorzaken, de stad blijft aan een verschroeiend tempo deelsystemen voor fietsen, scooters en auto's aantrekken. Vanaf juni vind je ook de groene fietsen van Mobit, dat al startte in Mechelen.

Het college werkte onlangs een reglement uit voor deelsystemen zonder vaste stations. Bedoeling: het vermijden van een wildgroei. Cloudbike is daarvan een voorbeeld. Die hemelsblauwe fietsen rijden rond sinds januari. Je zoekt ze op via de app en je ontgrendelt ze door het scannen van een QR-code. Na de rit laat je een fiets achter in een afgebakende drop zone. Van het stadsbestuur mag Cloudbike zijn aanbod nu uitbreiden van 300 naar 360 fietsen.





Smart city

Mobit, een start-up met Gentse roots, ga je kunnen herkennen aan de groene fietsen. Medeoprichter Alexander De Bièvre ziet het groot: op niet al te lange termijn wil hij naar 800 fietsen. Die aanvraag kreeg vrijdag groen licht van het college. "Antwerpen doet heel veel voor mobiliteit en werkt aan de 'smart city'. Het is tijd voor ons om de sprong van de kleinere naar de grote centrumsteden te maken. Welke delen we van de stad precies zullen bedienen, kan ik nu nog niet zeggen. In theorie zul je onze fietsen na een rit eender waar kunnen achterlaten, maar we gaan voordelige tarieven uitwerken voor wie voor een 'preferred parking zone' kiest. Die bepalen we aan de hand van de fietsstallingen."





Slimme sloten

De fietsen werken met 'slimme sloten'. Via de app wordt een ingebouwde gps gedetecteerd die je naar een beschikbare fiets leidt. Via een QR-code op het slot open je het. Het college staat daarnaast ook een uitbreiding toe aan Scooty, de 75 elektrische deelscooters die sinds juni vorig jaar in de stad rondrijden. Er komen er 125 bij.





Nog veel ruimte

Toch is daarmee de maximale capaciteit van de deelsystemen zonder vaste stations nog lang niet bereikt. Barbara De Schepper, woordvoerster van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA): "Voor deelfietsen zijn er nu twee bedrijven met een vergunning: Cloudbike en Mobit. Dat kan nog stijgen tot vier. In totaal kunnen we 2.250 deelfietsen zonder vaste plek toelaten. Cloudbike en Mobit vullen daar nu de helft van in (1.160). Voor de scooters kunnen we nog véél hoger: tot 800. Naast Scooty is er nog ruimte voor één bedrijf."





En dan zijn er nog de elektrische fietsen en bakfietsen. Voorlopig zette niemand dat in Antwerpen al in de markt. Voor de eerste categorie legt de stad een limiet van duizend, voor de tweede van vijftig.