En daar stopt het fietspad plots... 17 maart 2018

02u50 0 Antwerpen Een gloednieuw fietspad tussen de fietsersbrug over het Albertkanaal en de Samberstraat dat voor café Welkom zomaar stopt op het voetpad, zet kwaad bloed bij fietsgroepen op sociale media. "Leidt tot ongelukken met voetgangers" en "hier is duidelijk lang op gestudeerd", zo klinkt het.

"Het fietspad stopt niet op een voetpad, wel op een woonerf op de hoek met de Noordschipperskaai", klinkt het op het kabinet van Koen Kennis, schepen van Mobiliteit. "Een woonerf is voor alle verkeer, dus daar rijden ook auto's en lopen er voetgangers. Als we de rode kleur van het fietspad hier zouden doortrekken tot aan de fietsstraat met rood asfalt die we aanleggen in de Samberstraat zou dit voor echt gevaarlijke situaties zorgen. Dan zou de fietser, op basis van de rode kleur die wordt doorgetrokken, kunnen concluderen dat hij nog altijd voorrang heeft op andere weggebruikers op het woonerf, maar dat is niet het geval."





Volgende week wordt de rode toplaag van de Samberstraat gelegd om er een echte fietsstraat van te maken. Via deze nieuwe fietsroute kunnen fietsers van aan de fietsbrug over het Albertkanaal, veilig en comfortabel doorfietsen tot in het centrum van de stad. (DILA)