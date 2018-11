Emmy Heylen-Bernaerts krijgt warm adieu Dieter Lizen

11 november 2018

15u57 0

Zaterdag werd in de Sint-Andrieskerk afscheid genomen van Emmy Heylen, de vrouw van Mon Bernaerts en mede-oprichter van het bekende veilinghuis Bernaerts. Met heel persoonlijke getuigenissen, vioolmuziek van haar eigen kleinkinderen en een applaus van honderden aanwezigen werd het een warm en waardig afscheid.

Een bomvolle Sint-Andrieskerk kwam zaterdag naar de uitvaart van Emmy Heylen. Meer nog dan het verdriet om haar dood stond vooral de viering van haar rijkgevulde leven centraal. Dat leven was onlosmakelijk verbonden met het veilinghuis Bernaerts. Wat in 1974 begon als een klein brocantewinkeltje dat ze samen met haar man Mon Bernaerts oprichtte in Lier, zou in 1980 verhuizen naar Mechelen en na 1994 op het Antwerpse Zuid uitgroeien tot een groot veilinghuis met expositieruimte en 13 werknemers. Hoewel Emmy de spotlights meed, was ze de altijd aanwezige belichaming van het veilinghuis Bernaerts, tot een week voor haar overlijden was ze nog elke dag actief in het bedrijf. . Immer stijlvol in het zwart gekleed, met een vleugje kleur.

Na een lange strijd tegen lymfeklier- en later keelkanker besloot ze zelf wanneer haar tijd gekomen was. “Ze was de fierste, de moedigste en de sterkste van ons allemaal”, sprak zoon Christophe.

Lucide en moedig tot in haar laatste gevecht. “Ze had jaren gestreden maar het uitzicht op het verlies van haar stem was er voor haar teveel aan”, zegt zoon Peter Bernaerts over haar keuze. “Mede dankzij haar moedige beslissing om zelf afscheid te nemen van het leven, werden haar laatste dagen misschien wel de mooiste van de hele periode van haar ziekte. Ze nam afscheid van het leven omringd door haar man, kinderen en kleinkinderen, die voor haar speelden op de viool. Met een glas Veuve Cliquot en een pijnstiller, met heel veel praten, musiceren en lachen”.

Pastoor Mannaerts viel het op hoe, in de verschillende catalogi van het veilinghuis de medewerkers individueel geportretteerd waren... op twee mensen na. “Emmy en Mon waren als twee handen op een buik, een onafscheidelijk duo. Men zou kunnen zeggen, hét voorbeeld van een gelukkig huwelijk”. Volgend jaar zou het koppel hun gouden huwelijksjubileum vieren. “Vijftig jaar lang was je mijn steun en toeverlaat, mijn rots in de branding... Emmy zoetje, ik ga je verschrikkelijk missen. Maar, zoals beloofd, tot binnenkort”, sloot een geëmotioneerde Mon Bernaerts die vrijdag 74 werd, zijn afscheidsrede af.

Voor de laatste zegeningen en het Onze Vader kreeg Emmy Heylen nog een lang applaus van alle aanwezigen. Onder de vrienden en kennissen ook heel wat mensen uit de kunstwereld en bekende gezichten zoals presentator Tom Lenaerts, oud-burgemeester Patrick Janssens en muzikant Stef Kamil Carlens. Emmy krijgt nog een laatste rustplaats op het burgerlijke erepark op het Schoonselhof, een eer die enkel is weggelegd voor zij die een uitzonderlijke bijdrage leverden aan de uitstraling van de stad.