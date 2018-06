Elrow Town zorgt voor extra verkoeling 30 juni 2018

02u50 0

Het wordt mogelijk tot 30 graden dit weekend en daar zijn ze op het nieuwe dancefestival elrow Town heel blij mee. "Uiteraard nemen we een aantal extra maatregelen om het de festivalbezoeker zo comfortabel mogelijk te maken en extra verkoeling te bieden", zegt co-organisator Wim Van der Borght. "Zo voorzien we 3 extra shelters voor schaduw, gratis zonnecrème aan de 3 toileteilanden en er is gratis drinkwater op het terrein. Bovendien hebben we een verfrissingszone geïnstalleerd met sprinklers. Ons terrein aan de Middenvijver op Linkeroever is een grote open vlakte wat ervoor zorgt dat er regelmatig een frisse wind over het terrein waait." Voor de eerste editie worden rond de 15.000 festivalgangers verwacht. Voor bezoekers met de auto zijn er grote parkings voorzien maar fietsers krijgen naast een bewaakte fietsenstalling ook vijf euro korting. (DILA)