Elrow Town start ticketverkoop Dieter Lizen

05 december 2018

19u59 0

Vandaag woensdag start de ticketverkoop van het dancefestival elrow Town. Vorig jaar was het festival uitverkocht met 15000 festivalgangers. Dit jaar start de tocketverkoop een maand vroeger. Er zijn 5000 early bird tickets te koop. Die kosten 49 euro en daarbij zijn 10 euro aan drankbonnen inbegrepen. Normaal kost een ticket in voorverkoop 59 euro. Nieuw dit jaar is de camping met campingparty. Een combiticket, inclusief preparty, festival en camping met eigen tent kost in deze early bird-fase €99 (+ €10 gratis drankbonnen). Daarnaast zijn er ook twee glamping formules. Een lodge cabin voor twee personen, met houten vloer, opgemaakte bedjes, nachtlampje en super comfortable zonnestoelen kost €400. En er zijn ook nog de pop-uptent voor twee personen met luchtmatras, slaapzak en nachtlampje. Deze kost €120. Het festival vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juli aan de Middenvijver op Linkeroever. Welke techouse dj’s er komen draaien is nog niet bekend.