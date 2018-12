Ellen en Dennis van l’Epicérie du cirque schrappen brasserieplannen Dieter Lizen

18 december 2018

17u28 0 Antwerpen Het restaurantpand in de Volksstraat 23 waar voorheen l’Epicérie du Cirque zat, staat over te nemen. Het horeca-koppel Ellen Destuyver en Dennis Broeckx verwachten een tweede kindje en bergen hun plannen op om hier hun vijfde zaak te openen. Ze willen zich helemaal concentreren op de vier projecten die ze al samen runnen: Racine, Moss, Bar Palmier en l’Épicerie du Cirque Under the Palm Trees.

Het afgelopen jaar ging het heel erg hard voor Dennis en Ellen. Zo viel hun nieuwe zaak Bar Palmier na amper 12 weken al in de prijzen bij Gault & Millau als beste concept. In mei openden ze onder Bar Palmier een nieuw restaurant: l’Epicérie du cirque, under the palm trees. Maar niet alles gaat altijd zoals gepland, zo ondervond ook het koppel.

“We hadden grootse plannen met het pand waar vroeger l’épicerie zat”, zegt Dennis. “We wilden er uitpakken met Gamin, een brasserie. De zaak ging normaal in oktober opengaan, maar een van mijn voormalige sous-chefs die de zaak zou overnemen, trok zich terug. Dat bezorgde ons veel stress en met een baby op komst is dat zeker niet zo gezond”, zegt Dennis. “We hebben het intussen ook razend druk met onze vier andere zaken en op 7 januari verwachten we een dochtertje. Daar willen we ons nu allebei op concentreren.”

De volledig ingerichte zaak in de Volksstraat 23 staat dus over te nemen. “We willen niet zomaar aan een investeringsgroep verkopen. Liefst gaan we in zee met een ambitieuze starter met een mooi concept. Er zijn al een aantal ernstige kandidaten. Niet verwonderlijk, want het gaat om een schuldenvrije BVBA en de hele zaak is klaar voor opening.”