Elke zondag, koopzondag NBA

04 december 2018

10u26 0

In december is elke zondag winkelzondag. In deze de straten en buurten zullen de meeste winkels op zondag hun deuren openen: De Keyserlei, Meir, Diamantwijk, Wilde Zee, Modebuurt, Hoogstraat, Kloosterstraat, Steenhouwersvest. Kammenstraat, Groenplaats en het Zuid. Voor winterse cadeautjes moet u op de kerstmarkt zijn. Op de Groenplaats, Grote Markt en het Steenplein vindt u vanaf 8 december ambachtelijke producten en originele hebbedingetjes. Meer dan 90 kramen bieden voor ieder wat wils

Het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ recycleert promotiemateriaal en maakt hiermee een originele eindejaarscollectie. Vanaf deze week zijn de pennenzakken, schoudertassen, rugzakken, boodschappentasjes en zitzakken in Bar Barok in de Nationalestraat, de stadswinkel en de museumshop van het Rubenshuis aangekomen.