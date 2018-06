Elke zomerdag duiken in dokken? WATERKWALITEIT BLIJKT TOP NA TESTEN VOOR TRIATLON NINA BERNAERTS

05 juni 2018

03u01 0 Antwerpen De stad onderzoekt op dit moment of openluchtzwemmen in de historische dokken op het eilandje mogelijk is. Want testen voor de triatlon op 17 juni hebben uitgewezen dat de kwaliteit van het water top is. "Maar over beveiliging en personeel moet nog nagedacht worden."

Zo'n 2.000 sportliefhebbers zullen op 17 juni in het Willem- en Bonapartedok springen voor het Port of Antwerp Triathlon Festival. En dat doen ze best in proper water. Daarom houden de stad en Sporting A de waterkwaliteit van het water al enkele maanden nauwlettend in het oog. En die kwaliteit lijkt behoorlijk goed. Er werden eind mei zes stalen genomen. De belangrijkste waarden zijn die van de bacteriën e.coli en enterococcen. Voor e.coli moet de waarde onder de 1.000 per 100 milliliter zitten, in de dokken werd slechts tussen de 50 en 160 per 100 milliliter aangetroffen. Voor de enterococcen moet de waarde onder de 400 liggen, daar scoorden de dokken tussen 0 en 40. Gezonde scores voor het water dus. "Water-Link heeft het afvalwater afgekoppeld in aanloop naar de triatlon. Het overstort van afvalwater komt dus niet langer in de dokken terecht. Vroeger was het zo dat als het hard regende er ook vervuild water in de dokken terechtkwam, maar dat kan nu niet meer. Daarnaast wordt de waterkwaliteit al jaren beter dankzij de inspanning van de industriebedrijven, die toch de grootste vervuilers waren. Je ziet dat ook al langer aan het visbestand," vertelt schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA).





Droom

Dat legt natuurlijk de weg open voor recreatief zwemmen. Kunnen we binnenkort in openlucht zwemmen op het Eilandje? Sinds de badboot bijna twee jaar geleden naar de bodem van het Kattendijkdok zonk, was er geen alternatief voor openluchtzwemmen. Het kabinet onderzoekt actief of die mogelijkheid er nu weer in zit. "Als het aan mij ligt, is het zeker niet ondenkbaar. Het is een droom om in de oude, historische dokken recreatief te zwemmen. Die piste wordt nu volop onderzocht. Proper water is één ding, maar er zijn nog andere elementen die belangrijk zijn, zoals veiligheid. Nochtans zou het geen al te dure investering moeten zijn. We kunnen het dok opdelen met behulp van drijvende vlotters en extra trappen installeren, dat is wat betreft kostprijs goed te doen. De beslissing zal meer afhangen van beveiliging en personeel. Maar dat zou ook in concessie kunnen." Schepen Van Campenhout droomt luidop van zwemmen aan het MAS. "Ik heb er al verschillende keer in gedoken en elke keer is dat een ervaring. Het is ook een mooi symbool voor de stad, zwemmen in de oude dokken, in de stadshaven, op een duurzame manier."





De primeur is dus voor alle deelnemers van de triatlon op 17 juni. De recreanten zwemmen 350 meter in het Bonapartedok, de profs die een kwarttriatlon afleggen zullen een lus van één kilometer zwemmen in het Bonaparte- en Willemdok.