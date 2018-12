Elke week drie gevallen van agressie tegen hulpverleners Gouverneur wil absolute nultolerantie voor agressors Nina Bernaerts

19 december 2018

15u09 0 Antwerpen In Antwerpen lijkt de agressie tegen hulpverleners opnieuw te stijgen. Elke week worden er drie gevallen gemeld. Gouverneur Cathy Berx wil een nultolerantie voor agressors. “Het parket moet dergelijke gevallen altijd vervolgen”, klinkt het.

Op vraag van de provinciale veiligheidscel registreerde de provinciale dienst noodplanning sinds 1 april van dit jaar tot nu liefst 3 gevallen van agressie per week. Allicht is bovendien sprake van een ‘onder-registratie’ waardoor de werkelijkheid ernstiger is dan de cijfers doen vermoeden. Deze meting is een vervolg op een registratie van agressie tegen hulpverleners uit 2010. De resultaten zullen gebruikt worden om het beleid rond deze problematiek bij te sturen.

“In 2010 zijn we gestart met de meting van agressiegevallen tegen medisch personeel. Daar bleek zeker een probleem te zijn. Daar zijn een aantal maatregelen uit voortgekomen, zoals een opleiding voor ambulanciers hoe ze moeten omgaan met agressie. En sindsdien wordt ook op het PV gesignaleerd als het gaat om een geval van agressie tegen een hulpverlener, zo kan weet het parket dat dergelijke zaken niet zonder gevolg geseponeerd mogen worden. Dat geldt nu als een verzwarende maatregel”, Gerd Van Cauwenberghe, directeur Dienst Noodplanning van gouverneur Cathy Berx. In april ging dus een nieuwe bevraging van start. “Daaruit blijkt nu nog een nieuwigheid. Mensen halen bij medische interventies al te vaak hun smartphone boven om te gaan filmen, om ambulanciers te confronteren en te bestoken met vragen zoals ‘waarom heeft het zo lang geduurd’. Op die manier worden de mensen opnieuw verhinderd om hun job te doen. Daarom roepen we ook op om de hulpverleners te laten helpen.”

Wat de brandweer in Antwerpen vorig jaar meemaakte tart ook alle verbeelding. “Tijdens oudjaar vorig jaar stelden we vast dat burgers ons naar een bepaalde locatie lokten door opzettelijk brand te stichten om ons daarna te bestoken met vuurwerk. Op zo’n momenten wordt echt een heel duidelijke grens overschreden. We staan altijd paraat om mensen te helpen en het laatste wat je dan verwacht bij een oproep of incident, is om zelf aangevallen te worden”, vertelt commandant van de zone Antwerpen, Bert Brugghemans.

Ook de politiediensten worden in toenemende mate geconfronteerd met verbale en fysieke agressie, en namen een concreet initiatief om beter zicht te krijgen op de problematiek. Sinds juni 2018 staat er voor alle medewerkers van de lokale en federale politie een website online over geweld tegen personeelsleden. De website geldt als meldpunt maar biedt medewerkers ook bijkomend laagdrempelige informatie aan over slachtofferhulp en wat te doen bij agressie.

Oorzaak: alcohol en drugs

De overgrote meerderheid van meldingen heeft te maken met mensen onder invloed van alcohol en drugs. “Dat zien we bij de melding het merendeel van de tijd terugkomen. Met de eindejaarsperiode in zicht doen we dan ook een echte oproep aan de mensen om hulpverleners hun werk te laten doen.”

De registratie van de agressiegevallen blijft ook doorlopen en zal dienstdoen als een permanent meldpunt. De provincie wil zien hoe de feiten van agressie evolueren en hoe ze er ook in de toekomst maatregelen over kan nemen.