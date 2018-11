Elke week 4 wietplantages ontdekt in provincie Antwerpen Nederlanders leren knepen van vak aan Antwerpse kwekers Patrick Lefelon

26 november 2018

18u13 0 Antwerpen De Nederlandse markt van wietplantages verschuift niet naar België, nee, ze breidt gewoon uit. Politiediensten in de provincie Antwerpen ontdekten dit jaar al 195 plantages. In de stad Antwerpen zijn er 34 panden aangetroffen waar cannabis werd gekweekt.

Het Nederlandse radioprogramma Reporter Radio besteedde zondagavond aandacht aan de toename van het aantal wietplantages in België. De verklaring dat deze toename te wijten is aan een strenger opsporingsbeleid in Nederland, klopt niet volgens de Gentse professor Charlotte Colman.

“De Nederlandse drugsbendes hebben hun terrein gewoon uitgebreid naar België. Aanvankelijk waren het de grensgemeenten in de provincies Limburg en Antwerpen maar tegenwoordig komen er zelfs plantages voor in Brussel en Wallonië. Als ik de kaart van België bekijk, blijft geen enkele regio gespaard van cannabisplantages.”

Voor Charlotte Colman is de link met Nederland te merken aan de professionalisering van de wietplantages. De gebouwen worden zeer goed geïsoleerd en uitgerust met airco en luchtfilters.

Warmtecamera’s

“De Nederlandse criminelen kennen de opsporingstechnieken van de politie waarbij met warmtecamera’s naar verdachte gebouwen wordt gezocht. Vandaar die stevige isolatie om de warmte en de geur binnen te houden. De investeringskost ligt hoger maar je plantage brengt langere tijd geld op.”

Commissaris Marc Vancoille van de federale gerechtelijke politie bevestigde die vaststelling: “Nederlandse criminelen hebben vaak een rol bij de financiering, de aanvoer van het materiaal en de afzet van de eindproducten. Ook komen de cannabisstekken nog steeds vanuit Nederland.”

34 drugspanden

De Antwerpse politie trof dit jaar in 34 panden cannabisplantages aan. Onder meer op het Kiel, in Antwerpen-Noord en in Borgerhout werden midden oktober vijf plantages gevonden. Bij die actie werden toen 13 verdachten gearresteerd.

Eén plantage werd deze zomer ontdekt toen in het dakappartement boven restaurant ‘t Fonteintje in Borgerhout brand uitbrak. De zaakvoerder van ‘t Fonteintje werd later gearresteerd.

In dezelfde periode vond de politie van PZ Grens een grote plantage in een oude kippenkwekerij in Essen. Daar werden 2 verdachten opgepakt. In Boom werd toen in een voormalige garage een plantage met 3.000 planten ontdekt.

In juni werd in Antwerpen een kwekerij van ruim 2.700 planten gevonden, in augustus trof de politie 3.000 planten aan op een industrieterrein in Aartselaar, op 4 oktober was Loenhout (Wuustwezel) aan de beurt met een plantage van iets meer dan 1.000 planten.

Of er in de Antwerpse regio echt sprake is van een forse toename van cannabisteelt, staat niet vast. De federale politie heeft cijfers tot 2016. Dat jaar werden 1.046 plantages ontdekt waarvan 683 in Vlaanderen. Bij een toelichting in het parlement legde minister Jambon uit dat er dagelijks drie cannabisplantages in ons land worden aangetroffen.