Elke dag 10,5 uur file aan Kennedytunnel OCHTENDSPITS IN 1 JAAR 14% DRUKKER, AVONDSPITS ZELFS 18% DIETER LIZEN

10 maart 2018

02u33 0 Antwerpen De Antwerpse pagina's in het nieuwe jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum kleuren roetzwart. Zo is de ochtendspits 14% drukker geworden, de avondspits maar liefst 18%. De Kennedytunnel kroont zich met gemiddeld 10,5 uur file per dag zelfs tot de absolute filekampioen van 2017.

Vorig jaar stond u nergens in Vlaanderen langer in de file dan aan de Kennedytunnel richting Nederland, zo blijkt uit het nieuwe jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook in 2016 was de Kennedytunnel de filekoning, met dit verschil dat de file intussen nog wat aandikte. Dagelijks kon u er 10,5 uur aanschuiven, liefst twee uur meer dan twee jaar geleden. Met ruim 78.000 voertuigen per dag en per richting is het de drukste tunnel van Vlaanderen. De Zuidelijke Ring tussen Berchem en Antwerpen-Oost kreeg dagelijks 137.000 tot 140.000 voertuigen te verwerken, het drukste wegvak van het land.





"Uit de cijfers blijkt dat de filezwaarte (de filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file, red.) in 2017 voor heel Vlaanderen gestegen is met 6%", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "En Antwerpen speelt daarin de eerste viool. De ochtendfiles werden er 14% zwaarder en de avondfiles liefst 18%. Dat is een pak meer dan in het andere pijnpunt van ons wegennet: de regio Brussel, waar de ochtendfiles stegen met 7% en de avondfiles met 5%. Chauffeurs verliezen in Antwerpen gemiddeld 22% van hun tijd achter het stuur aan de files."





Extra verkeer

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum kunnen de toegenomen files niet toegeschreven worden aan bijvoorbeeld wegenwerken of slecht weer. De filerecords sneuvelen eerder door het toegenomen verkeer. "In Vlaanderen is er opnieuw 0,6% verkeer bijgekomen op weekdagen en 1,9% op zaterdag. Niet enkel het autoverkeer is toegenomen, ook het aantal vrachtwagens groeide met 1,5%. Dit is bijzonder, want daar was het cijfer in 2016 gestagneerd na de invoering van de kilometerheffing." Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de fileknoop vooral ontwarren door te investeren in snelwegen. Enerzijds via de Oosterweelwerken (goed voor een investering van euro 3,5 miljard) en de geplande werken aan de Ring rond Brussel die starten in 2019 (euro 3 miljard,). Bovendien komen er dit jaar nog 32 grote werven bij op bestaande wegen, waarvan zeker 12 in de provincie Antwerpen (zie kader). Er wordt ook geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12 (ter hoogte van Ekeren).