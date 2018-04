Elke 500 meter een architecturale parel VERNIEUWDE ARCHITECTUURROUTE VOOR FIETSERS GELANCEERD JONATHAN BERNAERTS

12 april 2018

02u28 0 Antwerpen Een fietstocht langs 70 van de mooiste parels van 't Stad: dat is de vernieuwde Architectuurroute. In een 30 km lange lus kunnen toeristen en fietsliefhebbers zich vanaf nu onder meer vergapen aan het Havenhuis, de brouwerij van het Seefbier en de parkbrug in Park Spoor Noord .

Cijfers bewijzen het: het fietstoerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Vorig jaar reden recreatieve fietsers 7,6 miljoen tochten langs het knooppuntennetwerk in de provincie Antwerpen. Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) berekende dat die samen 86,5 miljoen euro uitgaven tegenover 71,6 miljoen euro in 2012. Een serieuze bonus voor de lokale ondernemers en goed voor 502 extra voltijdse banen in de horeca.





Parkbrug

Om fietstoeristen naar de stad te lokken speelt Antwerpen sinds 1995 een van zijn grote troeven uit: architectuur. Stad en provincie lanceerden gisteren een vernieuwde Architectuurroute van 30 km, met een 70-tal blikvangers. Dat betekent dat je gemiddeld om de 500 meter een architecturale parel tegenkomt. "De vernieuwde route is er gekomen dankzij de gebundelde expertise van Toerisme Provincie Antwerpen en Visit Antwerpen", zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "We kunnen inmiddels bogen op een jarenlange ervaring met recreatieve fietsroutes. Uiteraard is een fietstocht in een stad uitdagend gezien het grote aanbod van erfgoed en architecturale bezienswaardigheden." Omdat er doorheen de jaren in en rond Antwerpen heel wat architecturale parels zijn bijgekomen, werd de bewegwijzerde fietsroute geüpdatet en uitgebreid met recente parels als het nieuwe Havenhuis, de brouwerij van Seefbier in het Noorderpershuis en de parkbrug in Park Spoor Noord. In de nieuwe editie zijn - omwille van onveilige fietsoversteekplaatsen - drie locaties geschrapt: het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk, Résidence Elsdonck in Wilrijk (van architect Léon Stynen) in Wilrijk en Fort 5 in Edegem.





"Instagram-gehalte"

Schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) is enthousiast: "Dankzij de moderne nieuwe landmarks is het een heel eigentijdse route geworden. Daardoor heeft de route een hoog Instagram-gehalte, iets wat de bezoekers van vandaag zeker zullen appreciëren. Ik hoop trouwens dat fietstoeristen dankzij de vernieuwde Architectuurroute ook de wijken buiten de kernstad ontdekken. Want Antwerpen heeft zoveel meer te bieden dan enkel het historische stadscentrum. Je staat ervan versteld hoe groen de omgeving buiten de Ring wel is."





De Architectuurroute begint en eindigt aan de Grote Markt, maar fietsers kunnen makkelijk onderweg inpikken. De route is ongeveer 30 kilometer lang en er is ook een korter alternatief voor wie minder tijd heeft. Op het bijhorende fietsplan staat ook vermeld waar bezoekers fietsen kunnen huren en waar elektrische fietsen kunnen opgeladen worden.