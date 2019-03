Elfde klimaatmars lokt 300 betogers ADA

21 maart 2019

14u12 0

Donderdag, klimaatdag, en dus trokken opnieuw enkele honderden leerlingen door Antwerpen voor de ondertussen elfde klimaatbetoging. Ditmaal verzamelden ze aan de Sint-Jansvliet en trokken ze via de binnenstad naar het Theaterplein. De scholieren van Youth For Climate werden vergezeld door de studenten van de universiteit en hogescholen van Students For Climate. Opvallend: steeds meer volwassenen sluiten zich ook aan bij de betogingen.

Tijdens de mars scandeerden ze de ondertussen bekende slogans als “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” maar ook politiek getinte boodschappen als “Safe the world from capitalism.”

Het zwaartepunt van de klimaatbetoging lag deze keer in de Waalse stad Luik.