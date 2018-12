Elf procent minder passagiers in november philippe truyts

13 december 2018

17u30 0 Antwerpen Antwerp Airport kan voorlopig de dalende trend na het faillissement van VLM niet keren. In november daalde het aantal passagiers met 11 procent.

Met 15.499 passagiers in de voorbije maand deed de luchthaven het minder goed dan in november 2017, toen er nog 17.373 passagiers werden geteld. Maar toen was VLM Airlines opnieuw gestart. Dat bedrijf is er vier maanden geleden mee gestopt. In dat opzicht valt de daling nog mee. Hoe dan ook gaat 2018 als een recordjaar in de boeken. Wellicht klokt de luchthaven eind dit jaar net onder de 300.000 passagiers af. Het management voert volop gesprekken over een neiuwe uitbater voor de populaire route naar London City.

Ook het aantal bewegingen (opstijgen en landen) is teruggelopen. Dat waren er in november nog 2.167, tegenover 2.314 een jaar geleden. Een daling met goed 6 procent.