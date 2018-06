Elektrische waterbussen op Albertkanaal op komst 08 juni 2018

03u00 0 Antwerpen Met zes extra vaartuigen bovenop de drie huidige schepen breidt het traject van de Waterbus tegen begin volgend jaar fors uit. Opvallend: op de oostelijke route over het Albertkanaal zullen drie elektrische schepen varen. "De zwakke stroming en de lagere snelheid maken dat mogelijk", zegt havenschepen Marc Van Peel.

Intussen vaart er al ruim elf maanden een zuidelijke Waterbus van Hemiksem en Kruibeke naar Antwerpen. Volgens havenschepen Marc Van Peel (CD&V) is die populair, met tot 1.000 passagiers per dag. Vanaf het najaar - een precieze datum is er niet - komt er een verbinding bij vanaf het Steenplein naar het noorden, met haltes aan het Sint-Annastrand, de Scheldedijk en de Ketenislaan.





"Voor het nieuwe noordelijke traject legt de Waterbus minder lange afstanden af, maar hij zal op termijn tot vier keer de oversteek maken tussen linker- en rechteroever", zegt Van Peel.





Havenhuis

Begin volgend jaar komt er ook een uitbreiding naar het filegevoelige oosten, via de Albertkanaalroute. De route zal halthouden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en aan een tijdelijke halte aan de fietsbrug van de IJzerlaan. Aan het Havenhuis ligt de eindhalte van deze oostelijke lijn.





De lijn zal bediend worden door drie elektrische schepen. Van Peel: "De zwakke stroming en de lagere snelheid op het Albertkanaal maken het mogelijk om over te stappen naar dit milieuvriendelijke alternatief." (BJS)