Elektrische schepen komen naar de haven 02u49 0 Antwerpen Antwerpen kan deze zomer een primeur verwachten: tussen de Antwerpse haven en het Nederlandse Budel zal een volledig elektrisch schip gaan varen. Het Nederlandse bedrijf Port-Liner zal het schip maken, onder meer dankzij een Antwerpse investering.

Port-Liner pakt uit met een echte primeur, een klein binnenschip dat volledig elektrisch wordt aangedreven. De eerste is al in productie en zou in augustus bij ons moeten varen, nog 6 anderen zijn op komst. Het bedrijf krijgt hiervoor een Europese subsidie van 7 miljoen maar ook de haven van Antwerpen betaalt 200.000 euro. "Het is één van de zeven projecten die de haven selecteerde om te vergroenen. Op dat vlak heeft de binnenvaart een kwalijke reputatie maar met initiatieven zoals deze kan er dus wel vergroend worden. De sector is bezig met een inhaalbeweging en dit is een mooi voorbeeld. De zeven schepen zijn ook al besteld dus het is een kwestie van tijd voor ze beginnen te varen", vertelt Annik Dirkx, woordvoerder van de haven van Antwerpen.





Grote lithiumbatterij

Het binnenschip is 52 meter lang en 6,7 meter breed en kan 2.420 voetcontainers en 425 ton bulklading aan boord nemen. Ze zal op alle kleinere wateren kunnen varen. Ze worden uitgerust met een grote lithiumbatterij, een accupakket ter grootte van een 20 voetcontainer, waarmee ze 15 uur kunnen varen. De elektrische schepen kunnen overal opladen dankzij de walstroom-voorzieningen. Hierdoor hoeven schepen ook niet te blijven draaien om zich van stroom te voorzien, ze kunnen gewoon aan de kade inpluggen. (NBA)