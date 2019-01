Elektrisch deken vat vuur: appartementsgebouw ontruimd Sander Bral

17 januari 2019

In de Harmoniestraat is woensdag brand uitgebroken in een appartement op de tweede verdieping. Dat gebeurde iets voor vier uur. Er was meteen veel rook zichtbaar en de bewoners verlieten bijna allemaal het gebouw op aangeven van de eerste politieploegen. De zestigjarige bewoonster van het getroffen appartement maakte zich zorgen over haar katten die nog binnen waren en gevaar liepen. De brandweer kon de dieren redden. Zelf werd ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook had ingeademd. Een andere bewoner was naar het dak gevlucht en bleef ongedeerd. De oorzaak van de brand is wellicht te vinden bij een elektrisch deken dat te warm was geworden. De kamer waar de brand was uitgebroken, liep schade op. De andere wooneenheden konden na verluchting opnieuw betreden worden.