EK Indoor hockey in Lotto Arena

De beste indoorhockeylanden strijden komend weekend in de Lotto Arena om de Europese titel. Het is de eerste keer dat het Belfius EuroHockey Indoor Championship Men plaatsvindt in België. Indoorhockey verschilt van outdoorhockey of veldhockey. Hockey in zaal gaat bliksemsnel en is technischer van aard. Acht landen nemen deel: België, Polen, Denemarken, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Rusland en Duitsland. In 2019 komt ook het EK hockey outdoor naar sportcentrum Wilrijkse Plein. (BJS)