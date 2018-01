Eindejaarsactie politie: 1.386 pv's, 16 arrestaties 02u49 0 Antwerpen De lokale politie van Antwerpen voerde de afgelopen drie weken Hades-acties uit waarbij de zichtbaarheid van de politie verhoogd wordt om zo woninginbraken, inbraken in voertuigen en overvallen te verminderen tijdens de eindejaarsperiode. In totaal werden er tijdens de acties 1.823 personen en 1.609 voertuigen gecontroleerd.

Overdag werden vooral winkelcentra in de gaten gehouden en wanneer het donker was werden controleposten op strategische plaatsen ingericht zoals op invalswegen. Er werden in totaal 1.386 pv's opgesteld, waarvan 948 voor verkeersinbreuken en 57 voor drugsgerelateerde feiten. Er werden zestien mensen gearresteerd, negen personen ter beschikking gesteld van het parket en twintig personen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze illegaal in het land waren.





18 wapens

Verder werden er 36 geseinde personen aangetroffen en werden er 18 wapens, 12 gsm-toestellen, 25 voertuigen en 23.280 euro cash in beslag genomen. De politie vond ook 39 xtc-pillen, 11 gram hasj, 157 gram wiet en 63 gram cocaïne.





Tijdens één van de acties werden een Albanees en een Roemeen op het Sint-Jansplein opgepakt met een grote hoeveelheid cash, een verboden wapen en een wagen die in 2007 in Charleroi gestolen werd. Er vonden ook twee achtervolgingen plaats die vijf gearresteerde verdachten, een hoop cash geld en een geladen wapen opleverden.





Het Orida-fietsteam kon op zijn beurt in de Brugstraat een inbreker bij de kraag vatten die illegaal in het land verbleef en drugs en vijf gsm-toestellen op zak had.





(BSB)