Einde van dynastie-Detiège MAYA (50) LAAT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AAN ZICH VOORBIJGAAN PHILIPPE TRUYTS

06 april 2018

02u50 0 Antwerpen Maya Detiège (sp.a) laat in oktober de gemeenteraadsverkiezingen aan zich voorbijgaan. De 50-jarige politica gaat in 2019 wél voor een nieuw mandaat in de federale kamer. Meteen komt na tachtig jaar een einde aan drie generaties Detiège in de Antwerpse politiek. "Neen, het is niet onder zachte dwang", reageert ze. "Ik heb zélf gekozen. Een cumul van mandaten mag niet meer in onze partij."

Burgemeester of schepen, zoals haar grootvader Frans en haar moeder Leona, is Maya Detiège nooit geweest. Maar de voorbije twee gemeenteraadsverkiezingen haalde ze voor sp.a wel een pak voorkeurstemmen binnen. In 2012 nog 2.117, vanop een lastige 49ste plaats. Die stemmen zullen de socialisten nu ergens anders moeten zoeken. "Ik ga jonge kandidaten volop steunen", belooft ze. "Ik speel in een ploeg en wil me loyaal opstellen. Dat is zo afgesproken met nationaal voorzitter John Crombez. Méér moet je er niet achter zoeken. En mogelijk duik ik wel op de lijst voor het district Antwerpen op. Weliswaar ook niet met de ambitie om te gaan zetelen."





De voorbije jaren waren voor Maya Detiège niet bepaald gemakkelijk. Ze moest lang revalideren nadat een automobilist haar van de fiets had gereden. In die herstelperiode gaf Detiège de voorkeur aan de zittingen van het federaal parlement boven die van de gemeenteraad. Drie jaar geleden zat ze even mee in het oog van een storm: een 'cat fight' tussen enkele vrouwelijke kopstukken van sp.a. Detiège wond zich op over het geruzie en nam het op voor toenmalig lokaal voorzitter Yasmine Kherbache, die tegenover Kathleen Van Brempt en Monica De Coninck stond en een stapje terugzette.





Ongeval

Maar binnen sp.a wordt ontkend dat die episode vandaag nog een rol heeft gespeeld. "Ik kijk vooruit, niet naar het verleden", zegt Detiège. "John Crombez is me altijd blijven steunen en gaf me de tijd om te herstellen van dat ongeval. Trouwens, ook mijn moeder heeft ooit een Antwerps mandaat ingeruild voor een nationale carrière. Al geef ik toe dat het straks 'raar' zal aanvoelen. Als kind was het stadhuis al mijn tweede thuis. Ik kende er alle hoekjes en kantjes."





Wat ons bij Leona Detiège brengt. Zij was burgemeester van 1995 tot 2003 - toen ze moest opstappen door de VISA-affaire - en had al in 1977 haar vader Frans afgelost als schepen. Frans Detiège (1909-1980) werd in 1939 voor het eerst verkozen in de Antwerpse gemeenteraad. In 1976 was hij zelfs vijf maanden burgemeester na het plotse overlijden van Frans Craeybeckx. Leona Detiège denkt niet dat haar dochter onder druk is gezet.





"Maya zal de lijst wel op haar manier steunen. Ze is pas vijftig, misschien keert ze ooit terug. Ik wéét hoezeer het stadhuis in je hart blijft zitten. Maar niets blijft eeuwig duren."





Cumulverbod

Het valt nu af te wachten hoe sp.a het cumulverbod verder invult. Güler Turan en Yasmine Kherbache, vandaag nog Vlaamse parlementsleden, staan bij de gemeenteraadsverkiezingen respectievelijk op de derde en de lijstduwersplaats. Als ze in Antwerpen verkozen geraken en gaan zetelen, verdwijnen ze na mei 2019 wellicht uit het Vlaams parlement.